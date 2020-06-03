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أكاديمية البحث العلمى تمول 5 مشاريع بحثية بعلوم حلوان
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:20 ص
أية حمروشي
أعلنت كلية العلوم بجامعة حلوان، عن فوز خمسة من المشاريع البحثية بقسم الفيزياء بالكلية بالتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وأكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، فى بيان صحفى، أن الجامعة تسعى للنهوض بالبحث العلمى لتحقيق الأهداف التنموية، تلبية لمتطلبات العصر الحديث من خلال الجودة في التعليم، والامتياز في البحث العلمي، والتميز في خدمة المجتمع، لذا تسعي جامعة حلوان لتوجيه برامجها وأبحاثها وتخصصاتها بما يتوافق مع مسئوليتها تجاه المجتمع وحل مشكلاته.
وأشار الأستاذ الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم، إلى أن الكلية تعمل على تشخيص المشكلات التي يعاني منها المجتمع والعمل على حلها من خلال الأبحاث العلمية، وتوجيهها إلى خدمة المجتمع بشكل تطبيقي يخدم مطالبها ويحقق احتياجاتها.
وتتضمن الأبحاث العلمية التى فازت بالتمويل مشروع بحثى عن تأثير الصبغات الطبيعية على نقص الأكسجين في الخلايا السرطانية: الخصائص الجزيئية والبيوفيزيائية، ويعمل البحث على تشعيع مجموعة الخلايا بجرعات مختلفة من الإشعاعات المؤينة (1-10 Gy) لإنشاء منحنى البقاء الخلوى لاشتقاق معاملات بيولوجية إشعاعية يمكن استخدامها في المستقبل للتطوير والتحسين.
والغرض من ذلك هو محاولة الوصول إلى الخصائص العامة لاسِيَّمَا الخاصة بنقص التأكسد في خلايا الورم بشرط أن يتم دراسة وتحليل العلاج الإشعاعى وفعالية الأدوية المضادة للاورام بشكل جيد، وقام بالبحث د. مجدى خليل، د. مدحت وهبه، م. م. أيمن مصلحى، م. إسماعيل طنطاوى.
وكذلك مشروع بحثى عن الكشف عن الفيرومغناطيسية عند درجات حرارة الغرفة في افلام رقيقة نانومترية من اكسيد القصدير المطعم بالكوبلت لاستخدامها فى الاسبترونك، ويركز هذا المشروع على الحصول على أغشية رقيقة من ثانى اكسيد القصدير (SnO2) المطعم بعنصر انتقالى يحتوى على عزوم مغناطيسية ((spin مثل الكوبلت (Co) المحضر بطريقة الترذيذ مع اختلاف نسبة التطعيم ودراسة خواصها الضوئية والمغناطيسية؛ وذلك لامكانية استخدامها فى التطبيقات التكنولوجية الحديثة خاصًا الألكترونيات البصرية والأسبترونك، وقام على هذا المشروع أ.د. مجدى عبده إبراهيم، د. سعيد حسين سيد، د. هانى محمد هاشم، أ.د محمد أنور إمام، م.م محمد إبراهيم.
وأيضا مشروع بحثى عن تقييم المخاطر الإشعاعية الناشئة من المخلفات الجيولوجية المشعة، حيث تسبب المخلفات المشعة خطرا على الصحة والبيئة المحيطة لأن المخلفات المشعة قد تحتوي على كمية تركيز النويدات المشعة اليورانيوم والثوريوم والراديوم، وتهتم هذه الدراسة بتقييم وتحليل المخاطر، وحماية البيئة المهنية والبيئية الموصى بها لإعادة تدوير المخلفات المشعة والتخلص منها بعد التأكد من خلوها من الأخطار الإشعاعية، وقام على المشروع أ.د محمد السيد النجدى، أ.د. أحمد محمد ضاهر، د. مدحت وهبه إسماعيل د. أمل سعيد نصر، م. احمد محسن عيسى.
ومشروع بحثي عن قياس تداخل البقع الرقشاء بالليزر كأداة صناعية غير متصلة لقياس التشطيب السطحي للمواد، ومن خلال هذا المشروع يتم دراسة تأثير شعاع خارجي متماسك على تباين نمط البقع المتشكل من الحزم المستطارة المرسلة من خلال وسيطة خشنة في إشارة مرجعية والحزم المستطارة الناشئة عن نفس مصدر الضوء لها نفس التردد الطيفي المركزي، وقام على هذا المشروع د.جاد منصور احمد، أ.د. محمد منصور النكلاوى، أ.د. أمين فهيم حسن، د. عفاف محمود عبد ربه، م. نوران حسنى.
ومشروع التأثير الماغنيطوكالورى والماغنيطوحرارى والخواص المرنة" RFe3 R2Fe17و R2Fe14B
R = Er، Sm and Y" وتعتبر الدراسة النظرية ضرورية وملحة بالاضافة إلى البحوث التجريبية على المواد ذات التأثير المغناطوكالوري لاستخدامها في مجال التبريد المغناطيسي، حيث سيتم حساب المغنطة والسعة الحرارية والإنتروبي والتأثير المغناطوكالوري كدالة في درجة الحرارة والمجال المغناطيسي، وإجراء حسابات باستخدام المبادئ الأولية وكذلك باستخدام نظرية المجال المتوسط وغيرها من النماذج المناسبة، وقام على هذا المشروع أ.د محمد شريف زكريا، أ.د سامى هاشم، أ.د مجدى عبده الحجرى، أ.د محمود همام، م.م أحمد عبد القادر، م.أماني عادل.
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