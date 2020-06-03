أكاديمية البحث العلمى تمول 5 مشاريع بحثية بعلوم حلوان

أعلنت كلية العلوم بجامعة حلوان، عن فوز خمسة من المشاريع البحثية بقسم الفيزياء بالكلية بالتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.





وأكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، فى بيان صحفى، أن الجامعة تسعى للنهوض بالبحث العلمى لتحقيق الأهداف التنموية، تلبية لمتطلبات العصر الحديث من خلال الجودة في التعليم، والامتياز في البحث العلمي، والتميز في خدمة المجتمع، لذا تسعي جامعة حلوان لتوجيه برامجها وأبحاثها وتخصصاتها بما يتوافق مع مسئوليتها تجاه المجتمع وحل مشكلاته.





وأشار الأستاذ الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم، إلى أن الكلية تعمل على تشخيص المشكلات التي يعاني منها المجتمع والعمل على حلها من خلال الأبحاث العلمية، وتوجيهها إلى خدمة المجتمع بشكل تطبيقي يخدم مطالبها ويحقق احتياجاتها.





وتتضمن الأبحاث العلمية التى فازت بالتمويل مشروع بحثى عن تأثير الصبغات الطبيعية على نقص الأكسجين في الخلايا السرطانية: الخصائص الجزيئية والبيوفيزيائية، ويعمل البحث على تشعيع مجموعة الخلايا بجرعات مختلفة من الإشعاعات المؤينة (1-10 Gy) لإنشاء منحنى البقاء الخلوى لاشتقاق معاملات بيولوجية إشعاعية يمكن استخدامها في المستقبل للتطوير والتحسين.



