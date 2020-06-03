تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال مستهل التعاملات

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت خلال مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% خاسراً 4.290 ليصل إلى مستوى 5020.63 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% رابحاً 1.490 نقطة ليصل إلى مستوى 5463.33 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.40% خاسراً 16.560 نقطة ليصل إلى مستوى 4149.08 نقطة، وانخفض مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.37%، خاسراً 15.080 نقطة ليصل إلى مستوى 4042.57 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 112.4 مليون سهم بقيمة 16.7 مليون دينار كويتى عبر 4666 صفقة، وتراجعت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.34%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.33%، تلاه قطاعي الاتصالات والخدمات بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.47%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.04%.