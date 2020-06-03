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تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال مستهل التعاملات

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:47 ص
بوابة الفجر
تراجعت مؤشرات بورصة الكويت خلال مستهل  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% خاسراً 4.290 ليصل إلى مستوى 5020.63 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% رابحاً 1.490 نقطة ليصل إلى مستوى 5463.33 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.40% خاسراً 16.560 نقطة ليصل إلى مستوى 4149.08 نقطة، وانخفض مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.37%، خاسراً 15.080 نقطة ليصل إلى مستوى 4042.57 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 112.4 مليون سهم بقيمة 16.7 مليون دينار كويتى عبر 4666 صفقة، وتراجعت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.34%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.33%، تلاه قطاعي الاتصالات والخدمات بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.47%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.04%.
 
وجاء سهم شركة نور للاستثمار المالي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.26%، يليه سهم شيله سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 9.97%، ثم سهم شركة أعيان العقارية بنسبة 9.73%، فيما تصدر سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.65% ثم سهم شركة الديرة القابضة بنسبة 12.82%، ثم سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 8.59%.

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