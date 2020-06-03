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اكتشاف غير متوقع لعلاج المصابين بفيروس كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:07 ص
ارشيفية
ارشيفية
الفجر
أعلنت جامعة بنسلفيا، عن اكتشافها علاج لفيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19)، يمكنه حل أزمة كبيرة للعالم، وهو استخدام الأشعة فوق البنفسجية في التخلص من الفيروس. 

وشدد الباحثون، على كيفية التخلص من الفيروس والبكتيريا عن طريق الأشعة البنفسجية كنوع من أنواع الأسلحة للقضاء علي الفيروس.

وأكدت الأبحاث، أن الأشعة يجب أن تكون على مستوى معين من القوة لقتل الفيروسات، فقد أوضح الباحثون أن الأشعة يجب أن تكون 200-300 نانومتر لقتل الجراثيم. 

حصل العلماء على تمويل وصل إلى 90 ألف دولار للقيام بالتجارب العلمية، والتي ستتم في مختبر park2 في ولاية بنسلفيا، للوصول إلى النتائج النهائية وإعلان النتائج للعالم كله. 

جدير بالذكر أن الباحثين أشاروا إلى أن نجاح تلك التجربة سيسرع عملية عودة الحياة لطبيعتها وتقليل المسافات الاجتماعية التي فرضها فيروس كورونا على المواطنين. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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