Advertisements

وزير بريطاني: رئيس الوزراء هو المسؤول عن الاستجابة لفيروس كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:43 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صرح وزير الدولة بوزارة الصحة البريطانية، إدوارد أرجار، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، هو المسؤول عن استجابة الحكومة لفيروس كورونا المستجد، وكان دائمًا، بعد تقرير أن جونسون سيطر على الأزمة.

وقال إدوارد أرجار لشبكة "سكاي نيوز"، عندما سُئل عن المسؤول حتى الآن: "رئيس الوزراء هو رئيس هذه الحكومة ورئيس الوزراء يدير هذه الحكومة. رئيس الوزراء كان دائما المسؤول"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وردًا على سؤال حول نظام تتبع فيروس كورونا البريطاني، أكد: "نحن في الآلاف الذين يتم تعقبهم بنجاح في الوقت الحالي، وليس لدي الأرقام الدقيقة لأننا نعمل مع هيئة الإحصاء البريطانية للموافقة على العملية للتأكد من أنهم يقبلون أنها موثوقة."

وقالت صحيفة "التليجراف"، إن "جونسون" استعاد السيطرة على الأزمة مع تعديل وزاري واسع في داونينج ستريت، مضيفة: "ستتخذ لجنتان قرارات بشأن استجابة الحكومة".

وذكرت صحيفة "تليجراف"، أن "جونسون" سيرأس لجنة جديدة بشأن الاستراتيجية، بينما يرأس لجنة أخرى حول العمليات الوزير البارز مايكل جوف.

وقال زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، إن هناك مخاوف متزايدة من أن الحكومة الآن "تحركها".

وأضاف، في مقابلة مع صحيفة "الجارديان": "إنني أحيط رئيس الوزراء علما بأنه يجب أن يحصل على قبضة واستعادة ثقة الجمهور في تعامل الحكومة مع الوباء".

وأوضح: "إذا رأينا ارتفاعًا حادًا في معدل الإصابة بالعدوى، فإن معدل الإصابة ... تقع المسؤولية بشكل مباشر على باب رقم 10. ونحن نعلم جميعًا أن الجمهور قدم تضحيات كبيرة. إن سوء الإدارة في الأسابيع القليلة الماضية هو مسؤولية الحكومة".

مع ارتفاع عدد القتلى بفيروس كورونا إلى ما يقرب من 50,000، كانت بريطانيا واحدة من الدول الأكثر تضرراً في العالم، وقد واجهت الحكومة انتقادات لكونها بطيئة للغاية في فرض إغلاق، وبطيئة جدًا لحماية كبار السن في دور التمريض وأيضًا بطيئة لبناء نظام اختبار وتتبع.

أخبار تهمك

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 9 ساعات

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ يوم

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ يوم

شاهد.. تفاصيل قرار وزارة الإسكان بإعفاء البعض من غرامات التأخير

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يوعد حسام عاشور بعدم التخلي عنه بعد قرار الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحسم مستقبل كينو

منذ ساعتين

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

جروس مطلوب في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن قرارات مجلس الأهلي الأخيرة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

عاجل.. إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 10 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:46 م

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

12:49 ص

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

02:30 ص

شاهد.. تفاصيل قرار وزارة الإسكان بإعفاء البعض من غرامات التأخير

07:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين