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رد برشلونة على أنباء إصابة لاعبيه بكورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:15 ص
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
رد نادي برشلونة الإسباني، على أنباء إصابة لاعبي الفريق وأحد أعضاء الجهاز الفني، بفيروس كورونا، خلال الفترة الماضية.

وكانت هناك بعض التقارير الصحفية، التي أشارت إلى إصابة 5 لاعبين بالفريق الأول و2 بالجهاز الفني وأن نتائجهم جاءت إيجابية في أولى الاختبارات التي أمرت الليجا بإجرائها.

وأكدت إذاعة (راك-1) الكتالونية، بعد تصريحات للمتحدث بإسم برشلونة لوكالة الأنباء الإسبانية، أن هناك تام داخل برشلونة، وأن نتائج جميع اللاعبين سلبيه.

وتابع المصدر، أن أولى نتائج التحاليل التي أجريت بشأن فيروس كوفيد 19، جاءت سلبيه، ولا توجد أي حالة إيجابية.

وكان المدافع الفرنسي صامويل أومتيني، قد شارك في جانب من التدريبات الجماعية، ويستعد الفريق للتدريب اليوم الأربعاء.

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علق الحارس الدولي الألماني تير شتيجن لاعب نادي برشلونة الاسباني علي تجديد تعاقده مع النادي الكتالوني والذي توقف بعد أزمة كورونا الأخيرة في العالم.

وقال شتيجن في تصريحات صحفية:"بدأنا بالمحادثات مع الإدارة حول تجديد العقد ثم أتت الأزمة هذا ليس الوقت المُناسب للحديث عن العقود أشعر بالرضا في برشلونة وعائلتي سعيدة هُنا لا تعرف ما سيحدث في غضون بضع سنوات".

وأضاف حارس برشلونة:"‏ قبل بداية التدريبات تم فحصنا بعدما ظهرت النتائج تمكنا من التدريب مع مجموعة من 4 أشخاص مع الإلتزام بالمسافات ظل الأمر كذلك لـ7 أو 10 أيام ثم سُمح لنا بالتدريب مع 10 أشخاص في كل مجموعة حتي فتحت التدريبات الجماعية".

واختتم اللاعب الألماني تصريحاته قائلا:"‏كان لدينا أداء غير مستقر هذا الموسم بعد فترة من عطلة الشتاء كان هُناك تغيير المدرب الأمر كان صعباً في البداية لأن الأسلوب مختلف تماما عن قبل الخسارة ضد الريال كانت ضربة موجعة لكن في هذا الدوري أي فريق يمكن أن يفاجئ الفريق الآخر لكل شخص نقاط قوته وضعفه ، كلما رأيت نقاط ضعف أقل ، كلما زادت نقاط القوة".

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