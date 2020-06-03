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تأجيل تصوير فيلم هنيدى "النمس والإنس" لهذا السبب

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

نوى المخرج شريف عرفة تأجيل عملية تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس" لمدة شهر، حيث كان مقررًا بدء تصوير المشاهد الأولى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب إجراء محمد هنيدي عملية قسطرة في القلب وعدم مقدرته على النزول في الوقت الحالي، وذلك حتى يتعافى.

وأجرى المخرج شريف عرفة وشركة الإنتاج تعاقدات مع كل من محمد هنيدى، منه شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، للمشاركة فى بطولة "النمس والإنس" وجاري التعاقد مع مجموعة أخرى من الفنانين خلال الأيام المقبلة.

فيلم "النمس والإنس" يشهد عودة للفنان محمد هنيدى للسينما بعد غياب عامين، وكان آخر أعماله فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد"،الذي شارك في بطولته درة، باسم سمرة، لطفى لبيب، هالة فاخر، علاء مرسي، محمود حافظ، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج شريف اسماعيل.

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