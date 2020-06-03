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طب إحاطة بشأن تطبيقات تستغل "الفتيات" في الأعمال المنافية للآداب

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
أعلن فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن انتشار تطبيقات اللايف التي تسهم في إفساد القيم الأسرية والتحريض على الأعمال المنافية للآداب والذوق العام، مشيرًا إلى أن هذه التطبيقات الإلكترونية تقوم باستغلال الفتيات المصريات للعمل بها.

وأوضح بركات في بيان، اليوم الأربعاء، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت لفخ للفتيات للإيقاع بهن في أعمال منافية للآداب وأنها تستغل صغر سنهم واحتياجهم للأموال في ارتكاب أي أمر يساهم في رفع نسبة المشاهد والتفاعل مع فيديوهات وتحريض باقي الفتيات للسير علي نفس نهجهم للحصول على أموال طائلة.

وأكد النائب، ضرورة وجود رقابة عائلية لضبط المحتوى ومنع أي محاولات من شأنها هدم القيم السامية، مشيرا إلى أن الشباب وخاصة المراهقين منهم يتعرضون لحملة نفسية ممنهجة، لتشويه القيم الأخلاقية واستبدالها بالقيم المادية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات تتطلب من مستخدميها الوصول لمعلومات وبيانات الهواتف، وهو ما يبرز وجود تهديدات تلاحق سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين والحدود السيبرانية، ويُشك في أنها تبيع بيانات المستخدمين ومعلوماتهم لحكومات ووكالات كبرى تعمل على توجيه المواطنين حول العالم.

جديد بالذكر أن الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة مروجي الفسق والفجور، الذي انتشر بكثافة في الأونة الأخيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الفيديوهات الاستعراضية القصيرة مثل تطبيق التيك توك "TIK TOK"، الذي اتخذة الكثير سبيل للشهرة بشكل مختلف عن التمثيل والغناء ومن مشاهير التيك توك الطالبه "حنين حسام، ومودة الأدهم، ومنه عبد العزيز" وغيرهم كثيرا.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على منة عبدالعزيز، الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو بتطبيق "تيك توك"، واتهمت خلاله شابا باغتصابها، بالاشتراك مع آخرين.

وكما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة مودة الأدهم، أربعة أيام احتياطًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

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مودة الادهم منة عبدالعزيز تطبيقات اللايف بوابة الفجر الفجر

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