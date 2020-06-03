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ديبيكا بادوكون تحتفل بمرور 7 أعوام على طرح Yeh Jawaani Hai Deewani

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

قامت النجمة الكبيرة ديبيكا بادوكون بنشر صورة لها برفقة النجم رانبير كابور استعادت بها ذكريات فيلمهما المميز Yeh Jawaani Hai Deewani.

ونقل موقع انديا توداي الصورة التي قالت ديبيكا انها كانت من أول جلسة تجربة اداء تجمع بينهما، وان ذكراها تعود لـ 7 سنوات مضت.

وكان قد طرح فيلم Yeh Jawaani Hai Deewani في عام 2013، وشارك به مجموعة مميزة من نجوم بوليوود الشباب، وكان من اخراج ايان مخارجي.

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