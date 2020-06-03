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اليوم.. مجلس الوزراء يناقش عودة الصلاة والنشاط الرياضي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:35 ص
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الفجر
ينعقد صباح اليوم الأربعاء اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإدارة أزمة كورونا.

ومن المقرر أن يصدر الاجتماع عدد من القرارات بشأن عودة الصلاة في المساجد، وعودة النشاط الرياضي، وفقا للضوابط المقدمة من الوزارات المعنية، بعد إعلان رئيس الوزراء، أنه سيتم عودة النشاط الرياضى تدريجيا.

وتناقش اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، أيضا، عددا من الملفات المهمة، مثل عودة الطيران، ومستجدات فيروس كورونا وطرق مواجهته وجهود وزارة الصحة.

اجتماع بشأن السياحة
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا، لمناقشة خطة استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران، حضره الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني.
وخلال الاجتماع عرض الدكتور خالد العناني الموقف الخاص بالفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية في القاهرة، والعين السخنة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والإسكندرية والساحل الشمالي.

وسلط وزير السياحة والآثار، الضوء على نسب الإشغال الفندقي خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث جاء في المقدمة كل من الإسكندرية والعين السخنة بالتساوي بنسبة 25% لكل منهما، ثم البحر الأحمر فالقاهرة الكبرى، يليها جنوب سيناء وأخيرًا مطروح والساحل الشمالي.

وأشار العناني إلى أنه تم اعداد عدة حملات تعريفية وترويجية وافلام قصيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إرسالها لكل الأسواق السياحية بالخارج، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تصوير فيلم دعائى بعنوان "سائح في مصر" يتضمن (المطار – المتحف المصري – فنادق وشواطئ وصحراء ومستشفى شرم الشيخ).

وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات التي قامت بعض الدول باتخاذها لاستئناف حركة السياحة الخارجية والطيران المدني، للوقوف على مدى نجاح التجربة وتطبيق الإجراءات التي تتلاءم مع طبيعة الإمكانات والقدرات السياحية في مصر.

تطورات أزمة فيروس كورونا
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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وزير السياحة عودة النشاط الرياضي الصحىة الصحة العالمية أزمة فيروس كورونا

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