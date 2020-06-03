والدتها فنانة شهيرة.. تعرف على عائلة وفاء صادق في عيد ميلادها (صور)





بداية حياتها الفنية



أعمالها

شاركت الفنانة وفاء صادق في مجموعة من الأعمال التلفزيونية، أشهرها "لن أعيش في جلباب أبي، السقوط في بئر السبع، طريق السراب، زيزينيا الجزء الثاني، شئ من الخوف، الإمام ابن حزم، لدواعي أمنية، حد السكين، ويوميات ونيس الجزء السادس، وسمير وعيلته الكتير من إنتاج عام 2009".



وعادت وفاء مرة أخرى بعد التوقف لبضع سنوات لتتوالى أدوراها بقوة من خلال "ساحرة الجنوب، سقوط حر، اللهم إني صايم، كأنه إمبارح، كوكب أخر، حدوتة مرة، وآخر أعمالها فلانتينو مع الزعيم عادل إمام ضمن السباق الرمضاني للعام الحالي".



ولديها تجربة وحيدة في السينما من خلال فيلم "القبطان"، إنتاج عام 1997.



والدتها وشقيقتيها

تزوج والدها المخرج عادل صادق من والدتها أسمهان توفيق من أصل فلسطيني تعيش بدولة الكويت، والتي كانت تدرس في كلية الفنون في القاهرة، وهي كاتبة سيناريو وحوار ومخرجة إضافة لكونها ممثلة.



بعد انفصالها عن والد الفنانة وفاء صادق، تزوجت من الفنان التشكيلي المصري مصطفى عبد الوهاب، والتي أنجبت منه شقيقتي ابنتها الأولى، وهما مريم التي شاركتها بدورها في المسلسل الكويتي "فضة قلبها أبيض"، وسعاد الشهيرة بـ سوما التي عملت بالغناء لفترة.



ولدى والدة وفاء رصيد زاخر من مختلف الأعمال الفنية، تنوعت ما بين التليفزيون والمسرح والسينما، وتعتبر من أوائل رواد ومؤسسين الفن الخليجي، ومن هذه الأعمال ما قدمته للتليفزيون منها "لعبة الأيام، المصير، نورة، الزير سالم، فتى الأحلام، دموع الرجال، لعبة القدر، بيت العائلة وغيرها".



وفي المسرح قدمت مسرحيات "الجوع، آدم وحواء، الطين، المخلب الكبير، في خبر كان..وغيرها"، فيما تعتبر أعمال " بهلول الشاعر، الدار، القادم الغريب، نقش الحنة، السجينة" من ضمن مؤلفاتها الفنية.









تحتفل اليوم الفنانة وفاء صادق، بعيد ميلادها حيث ولدت 3 يونيو عام 1970، في أسرة فنية، فهي ابنة المخرج عادل صادق، الذي كان من أوائل من التحقوا بالتليفزيون عند إنشائه وعمل مراقب عام لأفلام التليفزيون، والفنانة الفلسطينية أسمهان توفيق، والتي تعمل بالفن الخليجي.بدأت الفنانة وفاء صادق حياتها الفنية من خلال لعبها أدوار صغيرة، منذ عام 1989، ولكن كانت انطلاقتها البارزة من خلال دورها في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" مع الفنان الراحل نور الشريف والفنانة عبلة كامل والمخرج الكبير الراحل أحمد توفيق، إنتاج عام 1996، والذي مازال يعرض ويحظى بنسب مشاهدة عالية حتى من أبناء الجيل الحالي.ومنذ تلك الانطلاقة توالت أعمال وفاء صادق الفنية، ولكنها ركزت على الدراما التليفزيونية، وكانت لها بصمات خاصة واختيار بعناية لأدوارها فهي تعتبر من أبناء المدرسة الكلاسيكية الحديثة.