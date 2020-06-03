Advertisements

والدتها فنانة شهيرة.. تعرف على عائلة وفاء صادق في عيد ميلادها (صور)

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:37 ص
بوابة الفجر
لمياء محمد

تحتفل اليوم الفنانة وفاء صادق، بعيد ميلادها حيث ولدت 3 يونيو عام 1970، في أسرة فنية، فهي ابنة المخرج عادل صادق، الذي كان من أوائل من التحقوا بالتليفزيون عند إنشائه وعمل مراقب عام لأفلام التليفزيون، والفنانة الفلسطينية أسمهان توفيق، والتي تعمل بالفن الخليجي.

بداية حياتها الفنية
بدأت الفنانة وفاء صادق حياتها الفنية من خلال لعبها أدوار صغيرة، منذ عام 1989، ولكن كانت انطلاقتها البارزة من خلال دورها في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" مع الفنان الراحل نور الشريف والفنانة عبلة كامل والمخرج الكبير الراحل أحمد توفيق، إنتاج عام 1996، والذي مازال يعرض ويحظى بنسب مشاهدة عالية حتى من أبناء الجيل الحالي.

ومنذ تلك الانطلاقة توالت أعمال وفاء صادق الفنية، ولكنها ركزت على الدراما التليفزيونية، وكانت لها بصمات خاصة واختيار بعناية لأدوارها فهي تعتبر من أبناء المدرسة الكلاسيكية الحديثة.

أعمالها
شاركت الفنانة وفاء صادق في مجموعة من الأعمال التلفزيونية، أشهرها "لن أعيش في جلباب أبي، السقوط في بئر السبع، طريق السراب، زيزينيا الجزء الثاني، شئ من الخوف، الإمام ابن حزم، لدواعي أمنية، حد السكين، ويوميات ونيس الجزء السادس، وسمير وعيلته الكتير من إنتاج عام 2009".

وعادت وفاء مرة أخرى بعد التوقف لبضع سنوات لتتوالى أدوراها بقوة من خلال "ساحرة الجنوب، سقوط حر، اللهم إني صايم، كأنه إمبارح، كوكب أخر، حدوتة مرة، وآخر أعمالها فلانتينو مع الزعيم عادل إمام ضمن السباق الرمضاني للعام الحالي".

ولديها تجربة وحيدة في السينما من خلال فيلم "القبطان"، إنتاج عام 1997.

والدتها وشقيقتيها
تزوج والدها المخرج عادل صادق من والدتها أسمهان توفيق من أصل فلسطيني تعيش بدولة الكويت، والتي كانت تدرس في كلية الفنون في القاهرة، وهي كاتبة سيناريو وحوار ومخرجة إضافة لكونها ممثلة.

بعد انفصالها عن والد الفنانة وفاء صادق، تزوجت من الفنان التشكيلي المصري مصطفى عبد الوهاب، والتي أنجبت منه شقيقتي ابنتها الأولى، وهما مريم التي شاركتها بدورها في المسلسل الكويتي "فضة قلبها أبيض"، وسعاد الشهيرة بـ سوما التي عملت بالغناء لفترة.

ولدى والدة وفاء رصيد زاخر من مختلف الأعمال الفنية، تنوعت ما بين التليفزيون والمسرح والسينما، وتعتبر من أوائل رواد ومؤسسين الفن الخليجي، ومن هذه الأعمال ما قدمته للتليفزيون منها "لعبة الأيام، المصير، نورة، الزير سالم، فتى الأحلام، دموع الرجال، لعبة القدر، بيت العائلة وغيرها". 

وفي المسرح قدمت مسرحيات "الجوع، آدم وحواء، الطين، المخلب الكبير، في خبر كان..وغيرها"، فيما تعتبر أعمال " بهلول الشاعر، الدار، القادم الغريب، نقش الحنة، السجينة" من ضمن مؤلفاتها الفنية.



والدتها فنانة شهيرة.. تعرف على عائلة وفاء صادق في عيد ميلادها (صور)
والدتها فنانة شهيرة.. تعرف على عائلة وفاء صادق في عيد ميلادها (صور)
والدتها فنانة شهيرة.. تعرف على عائلة وفاء صادق في عيد ميلادها (صور)
والدتها فنانة شهيرة.. تعرف على عائلة وفاء صادق في عيد ميلادها (صور)
والدتها فنانة شهيرة.. تعرف على عائلة وفاء صادق في عيد ميلادها (صور)
والدتها فنانة شهيرة.. تعرف على عائلة وفاء صادق في عيد ميلادها (صور)

أخبار تهمك

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن قرارات مجلس الأهلي الأخيرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب كورونا.. الأرصاد الجوية تناشد المواطنين بعدم تشغيل التكييفات هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق من رجاء الجداوي بعد دخولها غرفة العناية المركزة

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. عمرو محمود ياسين يكشف آخر تطورات حالة والده الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:46 م

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

02:30 ص

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

12:49 ص

عاجل.. إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بفيروس كورونا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين