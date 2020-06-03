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قبل انتقاله للبارسا.. تعرف على ارقام لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:59 ص
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
أحمد عصام



يرغب فريق برشلونة الإسباني في ضم لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي هذا الصيف من أجل تدعيم هجوم الفريق قبل بداية الموسم الجديد مع كيكي سيتين مدرب النادي الكتالوني. 

واقترب مسئولو البارسا من الوصول إلى اتفاق مع نادي إنتر ميلان على صفقة مارتينز في الفترة المقبلة، حيث يحاول برشلونة دخول بعض اللاعبين من الفريق ضمن الصفقة.  

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ارقام لاوتارو مارتينيز مع فريق إنتر ميلان. 

ارقام لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان :-

خاض لاوتارو مارتينيز مع فريق إنتر ميلان 66 مباراة بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل 25 هدف وصناعة 5 أهداف لزملائه.

واحرز مهاجم إنتر ميلان 5 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، وسجل هدف وحيد في بطولة الدوري الأوروبي.

 ارقام مارتبينز مع منتخب الأرجنتين :- 

وخاض لاوتارو مع المنتخب الأرجنتيني 17 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفا وحيدا، وقدم مستوى مميز مع المنتخب في بطولة كوبا امريكا الماضية. 

الجدير بالذكر أن ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة هو الذي قد أوصى بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز بعد بطولة كوبا امريكا الماضية والمستوى الكبير الذي قدمه مهاجم إنتر ميلان مع منتخب بلاده بالرغم من خسارة اللقب والخروج من دور النصف نهائي على يد منتخب البرازيل صاحب الأرض والجمهور.

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