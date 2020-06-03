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احتمالية إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:19 ص
دوري ابطال إفريقيا
دوري ابطال إفريقيا
ريهام عبدالمحسن

كشف رياض التويتي رئيس اللجنة القانونية في الترجي التونسي أن محكمة التحكيم الرياضي (الكاس) استمعت لشهادة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بعد أن طلب مسئولو الوداد المغربي ذلك بشأن أحداث مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا العام الماضي 2019.
وأفاد موقع  Le 360 Sport المغربي بأن أحمد أحمد أدلى بشهادته أمام المحكمة الرياضية والتي كشف فيها عن تلقيه تهديدات من قبل مسئولي الترجي لمنح الفريق التونسي اللقب خاصة وأن أي قرار غير ذلك سيتسبب في ثورة جماهيرية داخل ملعب المباراة.
وذكر الموقع المغربي أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي شهدت أحداث تحكيمية مثيرة للجدل وذلك بعد أن رفض الوداد استكمال المباراة وطلب اللجوء لتقنية الفيديو في هدف سجله الترجي إلا أنه لم يتم اللجوء لهذه التقنية بداعِ أنها معطلة.
وقال التويتي في تصريحات تليفزيونية لإحدى القنوات التونسية نقلها موقع  Le 360 Sport المغربي:"من بين القرارات المتاحة أمام محكمة التحكيم الرياضي ومن الوارد اتخاذها هو إعادة مباراة نهائي إفريقيا بين الترجي والوداد بعد أحداثها التحكيمية المثيرة للجدل".
واختتم التويتي تصريحاته قائلاً:"هناك خيار متاح أمام المحكمة الرياضية وهو إلغاء العقوبة الموقعة على الوداد المغربي وإقراره بأنه لم ينسحب من المباراة وهو ما يعني تغيير مجرى القضية تمامًا".

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