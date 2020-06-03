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عاجل.. وفاة الكاتب الصحفي رجائي الميرغني وكيل نقابة الصحفيين الأسبق

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:35 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أعلن الفنان ضياء الميرغني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، عن وفاة شقيقه الأكبر، الكاتب الصحفي رجائي الميرغني.

وكتب ضياء قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا أخي الكبير، رجائي الميرغني"، كما حرص متابعيه على تقـديم التعازي له بعـد سماع هذا الخبر المفجع.

يذكر ان الكاتب رجائي الميرغني، تولى العديد من المناصب الصحفية والحزبية، حيث كان وكيلًا لنقابة الصحفيين، كما تولى منصب المنسق العام للإتلاف الوطني لحرية الإعلام.

في سياق منفصل، شارك الفنان ضياء الميرغني فيما لا يقل عن 250 عملًا فنيًا، مع أغلب نجوم التمثيل، وتنوعت مشاركاته ما بين التلفزيون والسينما والسيت كوم والمسلسل الإذاعي والمسرحيات.

حصل على جائزة أحسن ممثل على مستوى الجمهورية عندما كان عمره 17 عاما.

متزوج منذ 42 عامًا من فنانة معتزلة، ولديه ثلاثة أبناء وهم؛ "بيرم" و"النديم" و"شادي"، وهو شقيق الكاتب رجائي الميرغني.

أطلق عليه البعض "ممثل المشهد الواحد" ولكنه اعترض على التسمية واعتبرها اغفالا للكثير من أدواره ذات المساحة الكبيرة.

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