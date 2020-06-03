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الأهلي يسعى للتعاقد مع جروس

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:21 ص
وليام جروس
وليام جروس
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية أفريقية أن مجلس إدارة الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع وليام جروس نجم فيتري الفرنسي ومنتخب مدغشقر من ضمه إلى صفوفه في الموسم المقبل.


وكشف موقع أفريكا فوت يونايتد الأفريقي أن الأهلي يسعى للتعاقد مع المدغشقري جروس من أجل تدعيم خط هجومه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح الموقع الأفريقي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يرفض استمرار نجم الفريق المغربي وليد أزارو بعد نهاية فترة إعارته إلى صفوف الاتفاق السعودي.


وأكد الموقع الأفريقي أن الأهلي لم يتقدم بعرض رسمي حتى الاّن من أجل ضم جروس ومازالت المفاوضات مع النجم المدغشقري ووكيله مستمرة حتى الآن.

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