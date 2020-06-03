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غدا.. إنجى علي تستضيف أحمد زاهر في أسرار النجوم

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:27 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد


تستضيف غدا الخميس الإعلامية إنجي علي، مقدمة برنامج أسرار النجوم على إذاعة نجوم إف إم الفنان أحمد زاهر في العاشرة مساء.

ويتحدث أحمد زاهر عن دور "فتحي" الذي جسده في مسلسل البرنس رمضان 2020، والنجاح الكبير الذي حققه من خلال هذا الدور.

كما يتحدث "زاهر" عن أسرار وكواليس العمل ككل ونجاحه الكبير، ويتحدث عن مشاريعه الفنية المقبلة أيضا.

مسلسل "البرنس"من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولته، وشاركه كلا من نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.

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