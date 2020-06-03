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تقارير مغربية تكشف احتمالية إعادة مباراة الترجي والوداد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:44 ص
الترجي والوداد
الترجي والوداد
عبد القادر عرابي


ذكرت تقارير صحفية مغربية اليوم الثلاثاء، امكانية إعادة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2019 بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.


وكشف رياض التويتي، رئيس اللجنة القانونية لنادي الترجي، أن شهادة "أحمد أحمد" رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس" يمكن أن تغير مجرى القضية بشكل كبير.


وقال التويتي في تصريحات لبرنامج "التاسعة سبور" التونسي، نقلها موقع "le360" أن المحكمة يمكن لها أن تتخذ بعض القرارات، من بينها إعادة لقاء الترجي والوداد.


كما نوه التويتي لإمكانية إلغاء العقوبة التي وقعها الكاف على نادي الوداد، في أعقاب انسحابه من المباراة.


وكان أحمد أحمد قد ذكر لوسائل الإعلام، تعرضه لتهديدات من بعض مسؤولي نادي الترجي، للتويج النادي التونسي بلقب دوري الأبطال.


كما ذكر حكم المباراة "باكاري جاساما" أن لاعبي الوداد لم يقوموا بالإنسحاب من اللقاء، حيث تفاجئ الحكم بتعطيل تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار".



وكانت المباراة قد شهدت عدة حالات تحكيمية مثيرة للجدل، حيث توقفت المباراة منذ الدقيقة 61 بعد إلغاء هدف للاعب الوداد "وليد الكارتي" حين كانت النتيجة تشير لتقدم الترجي بهدف دون رد، مما دفع الحكم لإطلاق صافرة النهاية عند الدقيقة 75.

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