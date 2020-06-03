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محمد النني يحسم مصيره مع بشكتاش

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:42 ص
محمد النني
محمد النني
محمد جمال


حسم الدولي المصري محمد النني مصيره مع بشكتاش التركي خلال الفترة الحالية من البقاء او الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة عن صفوف الفريق والعودة مرة أخري لأرسنال الإنجليزي والمُعار منه.

وأثيرت خلال الفترة الماضية أزمة بين الدولي المصري وبين إدارة بشكتاش بسبب المستحقات المتأخرة للنني والتى وصلت ل مليون و300 ألف يورو، مما جعل اللاعب يقرر الرحيل بنهاية الموسم وعدم تجديد الإعارة. حسبما أفادت تقارير صحفية.

وكان الحارس الألماني لوريس كاريوس لاعب ليفربول قد أعلن فسخ عقده مع بشكتاش التركي أيضاً بسبب خلافات مالية، وعاد إلى الريدز.

وكان وكيل أعمال محمد النني قد أكد ان اللاعب بملك عروض أخري من أيطاليا وألمانيا وسيتم حسم موقفه مع أرسنال بنهاية الموسم.

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