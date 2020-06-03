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هداف النجم الساحلي على ردار الزمالك وبيراميدز

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:38 ص
كريم العريبي
كريم العريبي
علاء خليف
عرض أحد وكلاء اللاعبين صفقة سوبر على ناديي الزمالك وبيراميدز، للتعاقد معه خلال سوق الإنتقالات الصيفية القادم، لتدعيم صفوفهما استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ويبحث الزمالك وبيراميدز عن التعاقد مع صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي المقبل، للمنافسة على البطولات بالموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفية أن أحد وكلاء اللاعبين رشح المهاجم الجزائري كريم العريبي لاعب فريق النجم الساحلي التونسي، للإنتقال لناديي الزمالك أو بيراميدز في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، وذلك بعد تألق اللاعب رفقة فريقه بالموسم الحالي.

ويعد "العريبي" واحد من أفضل المهاجمين على الساحة العربية والإفريقية بالوقت الحالي، يبلغ عمره 25 عامًا، وسبق ولعب في عدة أندية جزائرية قبل انضمامه للنجم الساحلي التونسي وتألقه بشكل لافت للانظار.

خاض المهاجم الجزائري 23 مباراة مع النجم الساحلي بالموسم الحالي، وسجل 7 أهداف، وصنع هدف وحيد.

ويرتبط "العريبي" بعقد مع النجم الساحلي حتي يونيو 2022، ولا يمكنه الرحيل إلا بموافقة إدارة النادي التونسي.

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