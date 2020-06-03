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نجم الأهلي: افتقد وجود عبدالله السعيد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:44 ص
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
محمد جمال


أكد نجم النادي الأهلي جونيور أجايي مهاجم الفريق النيجيري أفتقاده للاعب القلعة الحمراء السابق عبدالله السعيد لاعب بيراميدز الحالي. 

وقال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن يحب اللعب بجانب جميع لاعبي الأهلي إلا أنه يحب اللعب بجانب علي معلول، الظهير الأيسر للأحمر، بالإضافة إلى لاعب الفريق سابقا وبيراميدز الحالي عبدالله السعيد. 

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "بالطبع افتقد عبدالله السعيد بشدة واللعب بجانبه، في البداية كنت لا أفهمه ولكن بعد ذلك أصبحنا متفاهمين بدرجة كبيرة، وقد وصلت درجة التفاهم في الملعب بيننا حتى وإن لم نتحدث قبل المبارايات".

وأوضح: "الجميع يعلم قيمة عبدالله السعيد في الملعب، فهو لاعب مميز جدا، وهو يضيف الكثير لاي فريق يلعب ضمن صفوفه، وهو شخصية محترمة وجيدة أيضا".

وأضاف: "أكيد جميع لاعبي الأهلي يفتقدون عبدالله السعيد، وآنا على وجه الاخص افتقده كثيرا، ولكن أنباء تراجع مستواي بعد رحيل عبدالله السعيد، غير صحيحة نهائيا".

وشدد: "بعد رحيل عبدالله السعيد أصبحت منسجما مع لاعبين آخرين بالفريق وهذه هي كرة القدم، فإذا رحل شقيقك من الفريق - اذا كان بنفس الفريق - فعليك أنت أن تكمل اللعب في ناديك والتأقلم على هذا الوضع".

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