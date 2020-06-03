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"الإسكندرية السينمائي" يهدي فريد شوقي وسام "فنان الشعب" احتفالا بمئوية ميلاده

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:55 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أهدى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي وسام "فنان الشعب" الذي يقدم للمرة الأولي والأخيرة في دورته السادسة والثلاثين.

الإهداء جاء تقديرًا لعطائه الكبير ممثلا ومؤلفا ومنتجا كبيرا، حيث قدّم للسينما المصرية والعربية مجموعة من أهم الأفلام في تاريخ السينما وترك علامات بارزة في الوجدان الشعبي المصري والعربي.

ومن المقرر أن يتم التكريم بحضور أسرة الفنان الكبير، وكذلك مشاركة مجموعة من الفنانين الذين عملوا مع فريد شوقي منهم المخرجين محمد عبد العزيز، عمر عبد العزيز، أحمد يحيى، ومديري التصوير سعيد شيمي، سمير فرج، رمسيس مرزوق، محسن أحمد، وكتاب السيناريو مصطفي محرم، وفيصل ندا، والمنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، والمنتج محسن علم الدين، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والمخرج علي عبد الخالق.

كان الفنان الكبير قد شهدت مسيرته الإبداعية عدة تحولات من الأدوار المتنوعة منها شجيع السيما وأدوار الفتوات وبرع في ثنائيات خالدة مع الفنان الكبير محمود المليجي، كما استمر فريد شوقي نجما علي مدار ما يزيد عن نصف قرن من الزمان وظل اسمه يتصدر أفيشات السينما حتى بعد أن تجاوز مرحلة الشباب فكتب لنفسه عددا من الأفلام الإنسانية لكبار السن منها وبالوالدين إحسانا، حكمتك يا رب.

كما قام ببطولة وإنتاج عددا من الأفلام التي ساهمت في خدمة المجتمع بتغيير بعض القوانين منها فيلم "جعلوني مجرما" الذي تسبب في إلغاء السابقة الأولي للمتهمين في الصحيفة الجنائية حتى يتمكن المخطئ من بدء حياة جديدة، وفيلم "كلمة شرف" الذي ساهم في إصدار قانون خروج السجين لزيارة أهله أو المشاركة في مناسبات أسرية مثل تلقي العزاء أو عيادة مريض، وغيرها من الأفلام التي مازالت راسخة في الوجدان المصري والعربي، كما شارك الشعب المصري نضاله ضد العدوان الثلاثي علي مصر وقام بإنتاج وبطولة فيلم "بورسعيد" الذي قام بتصويره خلال أيام العدوان علي بورسعيد. حصد فريد شوقي خلال مسيرته الفنية عشرات الجوائز والتكريمات والألقاب منها وحش الشاشة، ملك الترسو، حتى أطلق عليه في الوسط الفني لقب "الملك".


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