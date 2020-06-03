نجم السيتي يحدد شروط الرحيل إلى ريال مدريد

فجرت تقارير صحفية إنجليزية مفاجأة مدوية بخصوص رغبة واحد من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي ومانشستر سيتي في الرحيل عن صفوف فريقه بالموسم المقبل، والانتقال إلي ريال مدريد الإسباني.





وأشارت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية أن مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي يدرس الرحيل عن السيتيزين في حالة عدم مشاركة فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.





واستقر رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي على مغادرة قلعة "الإتحاد" والرحيل عن صفوف فريقه بالموسم المقبل، حال عدم مشاركته الفريق الإنجليزي بالبطولة الأوروبية، واختار المهاجم الإنجليزي الانتقال لريال مدريد الذي يسعي للحصول على خدماته في الفترة المقبلة.





ويخضع نادي مانشستر سيتي لعقوبة من الإتحاد الأوروبي بمنعه من المشاركة بالبطولات القارية لمدة موسمين، بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.





وأشارت الصحيفة الإنجليزية أن "سترلينج" قرر الإنتقال لصفوف نادي ريال مدريد في حالة استمرار عدم مشاركة السيتي بالبطولات الأوروبية، وذلك حال تلقيه عرضًا مناسبا من النادي الملكي.





وارتبط نجم مانشستر سيتي بالإنتقال لريال مدريد في عدة مناسبات لكن الصفقة لم تتم حتي الآن، وقد يحدث ذلك في الصيف المقبل، في ظل رغبة النادي الملكي في التعاقد مع مهاجم مميز لتدعيم هجومه بالموسم الجديد.



