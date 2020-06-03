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بعد انضمام عفيفي وتيجانا.. مرتضى منصور يعلن عن خريطة برامج قناة الزمالك

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:20 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بشاي


أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن انضمام الإعلامي أحمد عفيفي لمقدمي برامج قناة الزمالك، بعد توقيعه على العقود بشكل رسمي.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك بأن أحمد عفيفي وإسماعيل يوسف وقعا على عقود انضمامهم لقناة نادي الزمالك.

وأضاف : أحمد عفيفي سيقوم بتقديم برنامج زملكاوي لمدة يومين، وخالد الغندور لمدة ثلاثة أيام، وأحمد جمال يوم، ومرتضى منصور يوم الجمعة.

ومن المقرر ان تبدأ الخريطة الجديدة لبرامج قناة الزمالك اعتبارا من يوم السبت المقبل، حيث يعود طارق يحيي إلى طاقم محللي القناة بعدما كان مقدم برنامج زملكاوي.

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