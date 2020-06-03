بعد انضمام عفيفي وتيجانا.. مرتضى منصور يعلن عن خريطة برامج قناة الزمالك









أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن انضمام الإعلامي أحمد عفيفي لمقدمي برامج قناة الزمالك، بعد توقيعه على العقود بشكل رسمي.





وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك بأن أحمد عفيفي وإسماعيل يوسف وقعا على عقود انضمامهم لقناة نادي الزمالك.





وأضاف : أحمد عفيفي سيقوم بتقديم برنامج زملكاوي لمدة يومين، وخالد الغندور لمدة ثلاثة أيام، وأحمد جمال يوم، ومرتضى منصور يوم الجمعة.



