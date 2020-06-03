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مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن قرارات مجلس الأهلي الأخيرة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:12 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بشاي - حسام مجدي

 

سخر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من القرارات التي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بشأن أزمة الأحمر مع تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية : "قرارات مجلس الأهلي هزلية وعبيطة، سأتحدث لأن الخطيب أقحمني في بيانه رغم أننا لم نكن طرفا في الأزمة".

وتابع منصور: "الخطيب يهددنا بمحامي اسمه محمد عثمان، رغم أن ذلك المحامي كان يعمل عندي في مكتبي وقمت بطرده، تاريخه سيء السمعة وأتحدى أن يكذبني".

وأضاف: "يقول البيان أن القرار صدر بالإجماع، لكن المفاجأة أن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارته اتصلوا بحمادة إسماعيل الذي يعمل مع تركي آل الشيخ وأكدوا له أنهم رفضوا القرارات، وعلى رأسهم خالد مرتجي".

وواصل: "خالد مرتجي يقول أنهم مسنودون من الدولة، ذلك المجلس أساء للنادي الأهلي ومحمد سراج الدين وجه 5 رسائل الإثنين والأهلي أصدر 5 قرارات الثلاثاء، لا أعرف سر الرقم 5 معهم".

وأنهى مرتضى منصور حديثه قائلا: "تصورت أن سراج اعتذر كتابةً بعد الإساءة التي وجهها لوزير محترم ولمجلس الزمالك، لكن اتضح لي أنه اعتذر بعدما صدر منه من تناول أخبار النادي على مواقع التواصل الاجتماعي بدون إذن".

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