مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن قرارات مجلس الأهلي الأخيرة









سخر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من القرارات التي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بشأن أزمة الأحمر مع تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية : "قرارات مجلس الأهلي هزلية وعبيطة، سأتحدث لأن الخطيب أقحمني في بيانه رغم أننا لم نكن طرفا في الأزمة".





وتابع منصور: "الخطيب يهددنا بمحامي اسمه محمد عثمان، رغم أن ذلك المحامي كان يعمل عندي في مكتبي وقمت بطرده، تاريخه سيء السمعة وأتحدى أن يكذبني".





وأضاف: "يقول البيان أن القرار صدر بالإجماع، لكن المفاجأة أن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارته اتصلوا بحمادة إسماعيل الذي يعمل مع تركي آل الشيخ وأكدوا له أنهم رفضوا القرارات، وعلى رأسهم خالد مرتجي".





وواصل: "خالد مرتجي يقول أنهم مسنودون من الدولة، ذلك المجلس أساء للنادي الأهلي ومحمد سراج الدين وجه 5 رسائل الإثنين والأهلي أصدر 5 قرارات الثلاثاء، لا أعرف سر الرقم 5 معهم".



