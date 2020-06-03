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مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن قرارات مجلس الأهلي الأخيرة
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:12 ص
رامي بشاي - حسام مجدي
سخر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من القرارات التي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بشأن أزمة الأحمر مع تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.
وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية : "قرارات مجلس الأهلي هزلية وعبيطة، سأتحدث لأن الخطيب أقحمني في بيانه رغم أننا لم نكن طرفا في الأزمة".
وتابع منصور: "الخطيب يهددنا بمحامي اسمه محمد عثمان، رغم أن ذلك المحامي كان يعمل عندي في مكتبي وقمت بطرده، تاريخه سيء السمعة وأتحدى أن يكذبني".
وأضاف: "يقول البيان أن القرار صدر بالإجماع، لكن المفاجأة أن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارته اتصلوا بحمادة إسماعيل الذي يعمل مع تركي آل الشيخ وأكدوا له أنهم رفضوا القرارات، وعلى رأسهم خالد مرتجي".
وواصل: "خالد مرتجي يقول أنهم مسنودون من الدولة، ذلك المجلس أساء للنادي الأهلي ومحمد سراج الدين وجه 5 رسائل الإثنين والأهلي أصدر 5 قرارات الثلاثاء، لا أعرف سر الرقم 5 معهم".
وأنهى مرتضى منصور حديثه قائلا: "تصورت أن سراج اعتذر كتابةً بعد الإساءة التي وجهها لوزير محترم ولمجلس الزمالك، لكن اتضح لي أنه اعتذر بعدما صدر منه من تناول أخبار النادي على مواقع التواصل الاجتماعي بدون إذن".