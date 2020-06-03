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نجم الأهلي يكشف سر غيابه عن كأس أمم إفريقيا مع نيجيريا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:09 ص
الأهلي
الأهلي
محمد جمال


تحدث النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تفاجئ من استبعاده من قائمة منتخب بلاده في النسخة الأخيرة من كأس الأمم الإفريقية والتي أقيمت في مصر وتوج بها منتخب الجزائر. 

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "كنت أشعر من مكالمات أصدقائي في المنتخب باقتراب إنضمامي في كأس الأمم وذلك لم يحدث، وحزين تمامًا من ذلك الأمر".

وتابع: "لا تتوقع أي شيء حتى إذا حدث عكسه في تشعر بالحزن لذلك أنا كنت جاهز لأي قرار سواء بالإنضمام أو لا، ولكن أتمنى الإنضمام في الفترة المقبلة للمنتخب".

وأتم: "قرار عدم إنضمامي للمنتخب يرجع إلى مدرب المنتخب النيجيري وهذا لا يعني أنه سيئ بالنسبي لي، وأيضًا لا يعني أنني لاعب سيئ، ومتأكد أن قراره لمصلحة المنتخب من وجهة نظره".

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