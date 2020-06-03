أجايي: هذا سبب عدم صعود نيجيريا للأولمبياد









كشف المهاجم النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سبب غياب منتخب بلاده عن أولمبياد طوكيو.





وقال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تفاجئ من عدم تأهل المنتخب الأولمبي النيجيري إلى أولمبياد طوكيو وخسارته في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة".





وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "نمتلك عناصر قوية وأغلبهم محترفين في الدوريات الأوروبية وخاصة في الدوري التركي والألماني، لذلك تفاجئت من الخسارة وعدم التأهل إلى أولمبياد طوكيو".



