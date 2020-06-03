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"نطلب لها الدعاء".. هكذا علقت صحة الإسماعيلية على حالة رجاء الجداوي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:44 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور سعيد سقعان، مدير الشؤون صحية بالإسماعيلية، إن الفنانة رجاء الجداوي تعرضت لمضاعفات فيروس كورونا حيث ارتفعت درجة حرارتها، وتم نقلها لغرفة العناية المركزة، ووضعها على جهاز تنفسي لا تداخلي.

ونفى "سقعان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، ما تردد عن وضع "الجداوي" على جهاز تنفس صناعي، موضحا أن الجهاز الذي وضعت عليه يعتبر المرحلة التي قبل جهاز التنفس الصناعي، متمنيا لها ألا تصل لهذه المرحلة.

وكشف أن اللجنة العلمية لمواجهة أزمة كورونا تتفقد مستشفيات العزل بشكل دوري، وكان هناك اليوم زيارة لمستشفى "أبو خليفة للعزل"، موضحا أنهم تفقدوا الحالات الموجودة بالعناية المركزة بالمستشفى وعددهم 12 حالة، ومنهم الفنانة رجاء الجداوي.

وطالب مدير الشؤون صحية بالإسماعيلية، الجميع بالدعاء بالشفاء للفنانة رجاء الجداوي، مشيرا إلى أنها في مرحلة غير مستقرة، مضيفا: "هي حد رائع، وعاملة روح حلوة بين الأطباء والممرضين".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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