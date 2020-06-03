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وصفة عيلة "سلطح باشا".. تعرف على طريقة عمل "الكريب سوزيت" أشهر أكله في تاريخ السينما المصرية
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:32 ص
لمياء علي
"دي وصفة خاصة ميعرفهاش إلا عيلة سلطح باشا"، "إيه القرف ده"، "قرف الكريب سوزيت قرف"، جمل حفرت في أذهاننا منذ الوهلة الأولى لسماعها في فيلم إشاعة حب وذلك من خلال المشهد الشهير بين النجم الراحل عمر الشريف والفنان القدير الراحل يوسف بك وهبي والفنانة إحسان الشريف والتي جسدت لنا دور بهيجة بنت سلطح باشا.
وتعتبر أكلة الكريب سوزيت من الأكلات المميزة والتي تتميز بنكهة خاصة، وسنستعرض لكم طريقتها خلال السطور التالية.
المكونات
2 كوب حليب
1 حبة بيض
1 1/2 كوب دقيق متعدد الأستخدامات
رشة ملح 100 جرام زبدة، مذابة
الصوص
حبة عصير 2 برتقال حبة بشر 1 برتقال
175 جرام زبدة
75 جرام سكر
حبة عصير نصف ليمون حامض
طريقة التحضير
الكريب
ينخل الدقيق والملح في طبق عميق
تصنع حفرة في المنتصف ويوضع بها البيض ويضرب بالمضرب حتى يمتزج الخليط
يضاف الحليب تدريجياً حتى يتجانس الخليط
- تضاف الزبدة الذابة ويترك العجين في الثلاجة (البراد) لمدة ساعة
الصوص
- يوضع عصير البرتقال وعصير الليمون الحامض وبشر البرتقال والسكر في قدر على النار حتى يغلي
- تضاف الزبدة تدريجياً ثم يضرب بالمضرب السلك حتى يغلظ الصوص قليلاً
- تسخن مقلاة الكريب ويصنع وحدات كريب
- يقسم كل كريب إلى نصفين ثم إلى ربعين حتى يصبح كالمثلث ثم يغطس في الصوص ويقدم على السفرة.