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"لجنة مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن دقة المسحة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن صورة الدم والأشعة المقطعية تعطي مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يتم تقديم العلاج بمجرد الاشتباه بالإصابة بالفيروس.

وأضافت "العسال"، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الثلاثاء، أنه لا يجب التردد على المستشفيات لمجرد الاشتباه بالفيروس، لافتة إلى أنه لا يصح إجراء المسحات لمجرد الاطمئنان ويجب توفيرها للحالات المشتبه فيها.

وأشارت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إلى أن دقة المسحة حوالي 64%؛ ولذلك يتم إعادتها مرة أخرى خلال 48 ساعة للتأكد أن النتيجة سلبية، وفقا لبروتكول وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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