رانيا يوسف: "قررت أستخدم منصاتي الاجتماعية للتوعية ضد العنصرية"

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شهدت الولايات المتحدة الأمريكية الفترة الحالية من اضطرابات عنيفة بسبب مقتل شاب من ذوي البشرة سمراء يدعى "جورج فلويد" على يد ظابط شرطي، وذلك عن طريق وضع ركبته على عنقه حتى لفظ أخر أنفاسه في مشهد ينعدم منه إنسانية رجل الشرطة، ما تسبب في مظاهرات واحتجاجات.



وتضامنت الفنانة رانيا يوسف، مع مقتل الرجل ذو البشرة السوداء، وذالك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" قائلة: "ما حدث في أمريكا مع جورج فلويد مثال بسيط لما يحدث في كل دول العالم من عنصرية ضد اللون والدين والاسم وغيرها من العنصرية التي نقابلها يوميا من اشخاص لا يصفون إلا مرضى يعيشون ونقابلهم كل يوم".



وناشدت "يوسف" الوقوف ضد أي شخص عنصري، قائلة: "لابد من الوقوف معا ضد كل شخص عنصري في كل شيء كل شخص يسمح لنفسه أن يتفوه بعنصريته ضد الاخرين، انا قررت استخدم منصاتي للتوعيه ضد العنصريه بكل أنواعها، وبدعي كل زملائي انهم يقدموا توعيه ضد العنصريه بكل أنواعها الموجودة في كل دول العالم مهما كانت قوتك لا تستخدمها في إيذاء الاخرين.





و من جهته، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إدارته ملتزمة بالكامل ألا يذهب موت جورج فلويد سدا، ولكن لن تترك كذلك حركة الغوغائية التى تهدد سلامة الأمريكيين.

