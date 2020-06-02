الطالع الفلكي الأربِعَاء 3/6/2020..عَوَاقِبْ الغَضَبْ!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى العقرب.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 15 مايو - 14 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى البُطِين من 25 مايو - 6 يونيو.





اليوم 26 بَشْنَسْ قبطى ، 3 حُزَيْرَان رُومى ، 11 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (مراتى أنا تروح تنام فحضن راجل غريب وبعدين ترجع تنام فحضنى أنا؟)-ياسلام ، ومَكُنْتِشْ عارف الحكاية دى وإنتا عمّال تِطَلّأ ؟(سعيد عبد الغنى من فيلم زوج تحت الطلب-1985)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة فى الجوزاء تربيع المريخ فى الحُوت-غربيّاً-تروبيكال سِيسْتِمْ)

الزّهرة تربيع المرّيخ نصف عداوة أو نصف محبّة وبينهما 90 درجة لاغير، يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تعالى فى الثّانية و41 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا؟





العلاقة بين الزوج/المرّيخ وَ الزوجة/الزّهرة مُعرّضَة لشرارة عاطفيّة والتعامل مع تلك الشرارة/التربيع يتوقف على طبيعة العلاقة بينهما، من وجهة نظرسلبيّة إن كان أحد الزوجيْن غيرناضج بما فيه الكفاية فقد يطلب الإنفصال فى فوْرة غضب/التربيع والذى غالباً ما يتبخّر سريعاً لكن أثره السيئ لاينتهى بنفس تلك السهولة كنماذج أفلام (طلاق سعاد هانم، قبّلنى فى الظلام، زوج تحت الطلب، الشقة من حق الزّوجة) من وجهة نظر إيجابيّة فإن كان الزوجان ناضجان فالطاقة/المريخ لهذا التربيع يتم توظيفها فى أداء الواجبات الزوجيّة/الزّهرة و الإستفادة من جانبها الإيجابى ، وبالنسبة للعزّاب أو الشباب المُراهقين أيضاً فعند مُلاحظة نشاط بدنى زائد لأحد الأبناء/المرّيخ فبالإمكان تفريغ تلك الطاقة فى هواية/الزّهرة وأثرها مفيد على لياقته البدنية أو النفسية ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاتأخذ قرار تحت حالة غضب أو سعادة فصاحب الحالة العاطفية لا يُفكر بموضوعيّة،إنتظر حتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكر بهدوء.





برج الثور: إبتعد عن التطفل والتدخل فيما لايعنيك أو مُشاكسة حبيب فى توقيت غير مُناسب ، تطفّلك قد يتسبب فى ردّ خشن.





برج الجوزاء: لك سمعة ممتازة كرجل أسرة طيّب ومثالى، وهذا يعنى إصلاح العلاقات وتسوية النزاعات بين أفراد العائلة والإبتعاد عن محاكم الأسرة.





برج السّرطان: لاتقدّم وعوداً بأمورالعاطفة إلاّ بعد الإستماع لنصائح إناث العائلة ، فكّر مرّتيْن قبل أن تُغيّر وظيفتك الحاليّة، أو تتقدم لخطبة جديدة إن كنت عازباً.





برج الأسد: أن تعرف مهاراتك فهذا جيّد، أن تعرف حدود مهاراتك وسقف قدراتك فهذا مُمتاز لتوفّر على نفسك قطع وعود قد لا تتمكّن من الوفاء بها.

برج العذراء : إن كنت لا تتمتّع بالقدرة على تحسين مستواك فى الوقت الرّاهن فعلى الأقل لا تسمح لنفسك بالنزول تحت الحدّ الذى أنت عليه الآن.





برج الميزان: أفكارك المُبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج العقرب: طاقة جسديّة مُرتفعة عليك توظيفها لأداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ،أو خدمة أفراد أسرتك إن كنت لاتزال عازباً.





برج القوس: نصيحة من زوجتك أو شخص مُقرّب قد لا تقبلها لكن لاتهملها ، لاتستخف بآراء الآخرين فالآخر ينظر بعين مختلفة عنك، لاخاب من إستشار.

برج الجدى: لاتفوّت أى فرصة لتشارك فى عمل خيرى جماعى لخدمة الأيتام أو المُحتاجين، تجنّب منح الثقة العمياء حتى لأقرب المقربين واحتفظ بسرّك لنفسك.





برج الدّلو: التحكم فى الآخرين قد يؤدى لنتائج عكسية خاصةً مع من يحرصون على مساحتهم الخاصة ، الكل يحتاج لتنفس الهواء المُنعش ولست أنت فقط.



