أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-6-2020.. المعدن الأصفر يبدد المكاسب في التعاملات الصباحية

أسعار الذهب





بددت أسعار الذهب المكاسب التى حققتها أمس لتعاود الأستقرار، بالرغم من التراجع الكبير في البورصة الدولية للمعدن الأصفر إلا أنه يتوقع أن يكون تأثيرها محدود على سعر الذهب محليًا بسبب ارتفاع أسعار الدولار وجاءت الأسعار على النحو التالي:





أسعار الذهب

عيار 18: 657

عيار 21 : 766 جنيهًا

عيار 24 : 875.40 جنيهًا

الجنيه الذهب : 6128 جنيهًا



