Advertisements

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-6-2020.. المعدن الأصفر يبدد المكاسب في التعاملات الصباحية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
أسعار الذهب

بددت أسعار الذهب المكاسب التى حققتها أمس لتعاود الأستقرار، بالرغم من التراجع الكبير في البورصة الدولية للمعدن الأصفر إلا أنه يتوقع أن يكون تأثيرها محدود على سعر الذهب محليًا بسبب ارتفاع أسعار الدولار وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب
عيار 18: 657
عيار 21 : 766 جنيهًا
عيار 24 : 875.40 جنيهًا
الجنيه الذهب : 6128 جنيهًا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من رجاء الجداوي بعد دخولها غرفة العناية المركزة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 12 ساعة

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يجهز لصفقة نارية في الميركاتو الصيفي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

عرض إماراتي ضخم لضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يفجع خالد منصور

منذ 42 دقيقة

بسبب كورونا.. الأرصاد الجوية تناشد المواطنين بعدم تشغيل التكييفات هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 1/12/2018

سعر الذهب المحلى اليوم الثلاثاء 29-1-2019.. هدوء نسبي للأسعار خلال بداية التعاملات وتوقعات بمعاودة الارتفاع

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 4/9/2019.. وبشرى سارة لمالكي المعدن الأصفر

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء (فيديو)

اسعار الذهب اليوم الخميس 5/9/2019.. تحرك جديد بسعر المعدن الأصفر

اسعار الذهب اليوم الخميس 12/9/2019.. والمعدن الأصفر يواصل التعافي من سلسلة التراجعات

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 م

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

04:51 م

عاجل.. أول تعليق من رجاء الجداوي بعد دخولها غرفة العناية المركزة

11:47 م

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

05:12 م

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين