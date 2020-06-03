عاجل.. الموت يفجع خالد منصور

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توفى اليوم الموافق الثلاثاء 2 يونيو، والد الفنان خالد منصور، ونشر خالد منصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر وفاة والده.





وقال منصور "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..

إن لله ما أخذ، وله ما اعطى، وكل شئ عنده بأجل مسمى..أبي في ذمه الله.. أرجو الدعاء له".



وتابع "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِوالدي "عبد الحميد" وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَارَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ".



واستكمل "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدْ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَما نَقَّيْتَ الثَّوْبُ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ



اللَّهُمَّ اغْفِرَّْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ".



واختتم حديثه بموعد الجنازة قائلا "الدفن وصلاة الجنازة في مقابر العائلة بكرة وقت صلاة الظهر إن شاء الله ..

مقابر طريق الفيوم، جبانه رقم ٣ قطعه رقم ٨٣٣

باسم د/ عبد الحميد عبد القادر منصور".