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رئيس وادي دجلة: لا نخاف من الهبوط

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد ماجد سامي رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادي دجلة إن الموقف واضح في الوقت الحالي مشيرا إلى أن ناديه عندما طالب بإلغاء الموسم الحالي، لم يخشى الهبوط مثلما تردد.

وقال سامي في تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية أون تايم سبورت :"الموقف واضح منذ فترة ولكن نحن تأخرنا في اتخاذ القرارت وهو ما أدى إلى تأثير سلبي على موسمين وليس موسم واحد".

وتابع :"البعض يرى بأن هناك بعض الدول تقوم باستكمال الدوريات الخاصة بها وهي عبارة عن عدد قليل من المباريات عكس ما نحن عليه".

وأضاف :"هذه الدول قامت بعمل مساحات لـ5% من شعوبها ونحن لم نقم بعمل مساحات بنسبة 1% من الشعب، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على الدوري".

وأشار :"دخل الأندية متوقف منذ 3 أشهر، والنقطة الهامة هي أن الناس تغفل الجمعية العمومية لأندية كرة القدم فالبعض يعتقدج بأنها خاصة باندية الدوري وهذا غير صحيح فهناك أندية القسم الثاني والثالث والرابع".

وزاد :"كل نادي يفكر في مصلحته من حيث إلغاء أو استكمال الدوري، ومن الممكن أن تقاس الأمور أيضا بطريقة متزنة فالفريق صاحب المركز السادس عشر هل يبتعد بنقاط كبيرة عن صاحب المركز العاشر".

وأختتم تصريحاته قائلًا :"لا نخاف من الهبوط ونملك فريق من أفضل الفرق في الدوري بشهادة الجميع ولا نخشى الهبوط مثلما يتردد".

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وادي دجلة ماجد سامي الدوري المصري

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