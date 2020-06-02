Advertisements

مدير الشئون في مستشفى الإسماعيلية يتحدث عن تطورات حالة رجاء الجداوي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:43 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مي مرسي
تحدث مدير الشئون الصحية بالإسماعيلية عن تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي والتي أدت إلى دخولها غرفة العناية المركزة في فجر اليوم.


وذكر مدير الشئون الصحية بمستشفى "أبو خليفة" بالإسماعيلية عبر مكالمة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، أن الأعراض التي أدت إلى دخول رجاء الجداوي العناية المركزة هي ارتفاع في دجة الحرارة ومضاعفات أدت إلى وضعها على جهاز تنفسي لا تداخلي والذي يختلف عن جهاز التنفس الصناعي.


وأضاف مدير الشئون الصحية أن الفنانة رجاء الجداوي في مرحلة غير مستقرة ودعى الناس للدعاء لها، وتابع حديثه واصفا رجاء الجداوي بأنها شخص رائع وروحها حلوة مع التمريض والأطباء.

وتابع حديثه أن الفنانةرجاء الجداوي يتابعها فريق طبي متخصص وأن هناك لجنة تمر على المستشفى ثلاث أيام في الأسبوع وقامت بمتابعة حالة رجاء الجداوي اليوم من ضمن الـ12 حالة الموجودة داخل غرفة العناية المركزة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا رجاء الجداوي حالة رجاء الجداوي الفجر الصحىة أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع خالد منصور

منذ 42 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من رجاء الجداوي بعد دخولها غرفة العناية المركزة

منذ أقل من ساعة

عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب كورونا.. الأرصاد الجوية تناشد المواطنين بعدم تشغيل التكييفات هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عرض إماراتي ضخم لضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 13 ساعة

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يجهز لصفقة نارية في الميركاتو الصيفي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد المستشفيات ويهنىء المرضى بالعيد (صور)

"لم تفقد الوعي".. آخر تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي

الرعاية الصحية تكشف كواليس وفاة أول طبيب بكورونا في بورسعيد

إقامة صلاة الجنازة على طبيب بورسعيد المتوفي إثر إصابته بكورونا

عاجل.. رد ناري من رجاء الجداوي على معاملتها داخل الحجر الصحي

عاجل.. تطورات جديدة في حالة رجاء الجداوي الصحية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 م

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

04:51 م

عاجل.. أول تعليق من رجاء الجداوي بعد دخولها غرفة العناية المركزة

11:47 م

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

05:12 م

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين