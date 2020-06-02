مدير الشئون في مستشفى الإسماعيلية يتحدث عن تطورات حالة رجاء الجداوي

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تحدث مدير الشئون الصحية بالإسماعيلية عن تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي والتي أدت إلى دخولها غرفة العناية المركزة في فجر اليوم.





وذكر مدير الشئون الصحية بمستشفى "أبو خليفة" بالإسماعيلية عبر مكالمة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، أن الأعراض التي أدت إلى دخول رجاء الجداوي العناية المركزة هي ارتفاع في دجة الحرارة ومضاعفات أدت إلى وضعها على جهاز تنفسي لا تداخلي والذي يختلف عن جهاز التنفس الصناعي.





وأضاف مدير الشئون الصحية أن الفنانة رجاء الجداوي في مرحلة غير مستقرة ودعى الناس للدعاء لها، وتابع حديثه واصفا رجاء الجداوي بأنها شخص رائع وروحها حلوة مع التمريض والأطباء.



وتابع حديثه أن الفنانةرجاء الجداوي يتابعها فريق طبي متخصص وأن هناك لجنة تمر على المستشفى ثلاث أيام في الأسبوع وقامت بمتابعة حالة رجاء الجداوي اليوم من ضمن الـ12 حالة الموجودة داخل غرفة العناية المركزة