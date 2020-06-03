"كانت عايزة تسميه كورونا".. مصابة تضع طفلا في الحجر

قال الدكتور محمد الشاذلي، طبيب النساء والولادة، إن فرحته بنجاحه في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كانت كبيرة ولا توصف، خاصة أن هذه السيدة لم تنجب منذ 11 عاما، الأمر الذي جعله والطاقم الطبي يبذلون مجهودًا كبيرًا من أجل نجاح العملية.





وأضاف " الشاذلي"، خلال اتصال هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، مساء الثلاثاء، أن هذه الواقعة لن ينساه أبدًا، معقبًا: "في ظل الضغط الذى واجهانا وبعد إنجاب السيدة مولدتها قلت ليها هتسميها أيه، فقالت أبوها عاوز يسميها كورونا.. فضحكنا وأضفت حالة من السعادة".





ولفت "الشاذلي"، إلى أن الطفلة بصحة جيدة، وتم تسليمها إلى أهلها، وتم تسميتها "هالة"، موضحًا أنه علم ذلك من أهلها.



