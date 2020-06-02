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قبل عودة البريميرليج.. تعرف على مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:01 م
ليفربول
ليفربول
محمد جمال
يسعي ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب دام لثلاثون عام ليستمر يورجن كلوب المدير الفنى الألماني للريدز ورفقاء الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق فى تجقيق الإنجازات خلال السنوات الماضية.

ويعود الدوري الإنجليزي البريميرليج مرة أخري للإستئناف يوم 17 يونيو القادم بعد غياب دام لأشهر بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم خلال الأشهر الماضية.

ويتبقي فقط 6 نقاط لحسم ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج هذا الموسم، لذلك نستعرض المباريات المتبقية لرفقاء محمد صلاح هذا الموسم.

الجولة 30 -  إيفرتون ضد ليفربول 

الجولة 31 - ليفربول ضد كريستال بالاس

الجولة 32 - مانشستر سيتي ضد ليفربول 

الجولة 33 - ليفربول ضد أستون فيلا 

الجولة 34 - برايتون ضد ليفربول 

الجزلة 35 - ليفربول ضد بيرنلي 

الجولة 36 - ليفربول ضد أرسنال

الجولة 37 -ليفربول ضد تشيلسي 

الجولة 38 - نيوكاسل ضد ليفربول

ويتصدر ليفربول جدول الدوري وبرصيده 82 نقطة من 29 مباراة ويبعد بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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