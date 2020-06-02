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طارق حجي عن أزمة "كورونا": "الحكومة عملت اللي عليها"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
أشاد المفكر طارق حجي، بآداء وتعامل الحكومة المصرية مع تداعيات انتشار فيروس كورونا، قائلًا إنها تستحق 80%، وقامت بواجباتها كما يجب أن تكون، ولكن لم تكن شديدة في الحزم على الشعب في تطبيق القانون.

وقال خلال حواره عبر "سكايب" ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إنه كان يجب أن يكون هناك شدة من الحكومة، وأن تتعامل مع الشعب بلا هوادة في تطبيق القانون في ظل حالة عدم الوعى لدى الشعب، مستطردًا:" الحكومة كانت ترأف بالشعب في تطبيق القانون".

وأوضح أنه لا بد من الموازنة بين الصحة والاقتصاد حتى لا تموت الدول، والاعتماد على أحدهما بشكل مفرد بمثابة "خراب".

وفيما يتعلق بالأزمة الأمريكية الأخيرة والمظاهرات، قال إنها تخدم الديمقراطيين، مستطردًا إن أسوأ ما يمكن أن يحدث في أمريكا بالنسبة لمصر، هو وجود رجال أوباما مرة أخرى في البيت الأبيض، حيث أن وجود ترامب افضل للمصلحة المصرية.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



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