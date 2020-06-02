المستشار السابق لترامب: 3 مجموعات تحرك الفوضى في أمريكا (فيديو)

وأضاف أن خطة ترامب تمثلت في القاء خطابا حاسما مع الفوضويين وتوجيه رسالة أخرى للغاضبين مع عدم السماح للتظاهر في محيط البيت الأبيض وهو ما نجحت فيه القيادة الأمريكية أمس وتسعى لعدم تكراره الليلة خاصة أن المخربين كانوا يريدون إخراج ترامب من البيت الأبيض.وأشار إلى أن المعارضة تحت ضغط كبير أكثر من الادارة الامريكية نفسها لان المواطن يسعى الى الاستقرار والاعلام الامريكي لا يهتم بالتظاهرات بقدر اهتمامه بالتخريب.وأوضح فارس أن الحرس الوطني كافيا للسيطرة على الوضع وأن التلويح بنزول الجيش أداة ردع يضعها ترامب في حساباته وفي كل السيناريوهات ستكون المكاسب لترامب اكبر من المعارضة.وأكد فارس أنه تعرض لهجوم من قطر وجماعة الإخوان الإرهابية لأنني أعرف مخططاتهم أثناء الحملة الانتخابية السابقة ومع قرب الانتخابات المقبلة عاد الهجوم من خلال نيويورك تايمز وواشنطن بوست بحملات كاذبة لانني اواجه الإرهاب حتى لا يتم تعييني في الإدارة الأمريكية المقبلة حال نجاح ترامب ولانني مع مصر قلبا وقالبا وسأظل معها والصحيفتين يعتمدان على الإخوان الإرهابيين في مصادرهم.كان قد شهد عدد من سلاسل المحلات في الولايات المتحدة الأمريكية، اقتحاما ونهب من قبل المتظاهرين على إثر حادث مقتل جورج فلويد من ذوى البشرة السمراء بعد تعدي ضابط شرطة عليه بالضرب والخنق.وشاركت هاشتاجات "JusticeForGeorgeFlyod" و"riots2020" قائمة الاكثر تداولا بالولايات المتحدة الأمريكة، حيث ينادى بالقصاص العادل من قتلة الشاب جورج فلويد، كما أدان العديد من المغردين أعمال الشعب التي شملت تكسير ونهب عدد من المحلات التجارية الكبرى، وتداول عدد من فيديوهات وثقت عمليات النهب والسرقة للعديد من المتاجر الشهيرة.وأدان الكثير من مستخدمو موقع تويتر أعمال الشغب، حيث قال أحد المتابعين عبر الهاشتاج، قائلًا:"هذا مشهد إجرامي حقيقي، ويجب على الشرطة اعتقالهم الآن، السرقة من المحلات ليست عدالة حقيقية نريد عدالة حقيقية لجورج"، بينما كتب آخر:"أن ذلك يعتبر أعمال شعب وليس له علاقه بقضيتنا".يشار أنه شارك من قبل المئات بمدينة مينيابوليس، فى احتجاجات ضد عنف الشرطة الأمريكية ضد رجل أسود قام شرطى بقتله خنقا أثناء إلقاء القبض عليه، وطالب المتظاهرين بتحقيق العدالة في قتلة الرجل الذى يدعى جورج فلويد، حيث وثق فيديو اعتداء شرطة أمريكى فى مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا الامريكية، وضع ركبتيه على عنق رجل أسمر البشرة عند تواجده أسفل سيارة، حيث توفى بعد ذلك، وتم تحديد هويته.