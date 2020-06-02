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البنك الدولي: آثارا طويلة الأمد على العالم النامي بسبب "كورونا"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:37 م
بوابة الفجر
كشف البنك الدولي اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن يترك فيروس كورونا والركود الناتج عنه "ندوبا طويلة الأمد" على دول الأسواق النامية والناشئة، وإن الضرر الأكبر سيلحق بمصدري النفط وأولئك الذين يعانون من أزمات مالية.

وأضاف البنك، في الفصول التحليلية من تقريره الجديد "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن ​​دول الأسواق الناشئة التي تعاني من أزمات مالية قد تشهد انخفاضا في إنتاجها بنسبة ثمانية في المئة على مدار خمس سنوات، بينما ستخسر البلدان النامية المصدرة للنفط 11 % من ناتجها.

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