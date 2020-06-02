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نهاية درامية.. حسام عاشور مهدد بالتجميد في الأهلي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:00 م
حسام عاشور
حسام عاشور
الفجر الرياضي

يواجه حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقوبة التجميد والإيقاف عن المشاركة في التدريبات والمباريات خلال الفترة المقبلة.

 

 وكان الأهلي قد أعلن توقيع عقوبة مالية على حسام عاشور، عبر وسائل الإعلام، خلال الساعات القليلة الماضية.

 

وقرر الأهلي فرض عقوبة مغلظة ضد حسام عاشور، وذلك بسبب الخروج بشكل متكرر وانتقاد إدارة النادي".

 

ويواجه حسام عاشور، شبح التجميد في التدريبات والمباريات، وهو الأمر الذي تركته إدارة النادي للمدير الفني رينيه فايلر، الذي لم يعتمد عليه خلال الفترة الماضية بداعي هبوط مستواه الفني والبدني.

 

وكان الأهلي قد غرم عاشور بسبب خرقه للحظر الإعلامي المفروض على لاعبي الفريق، إلى جانب توجيه انتقادات لإدارة ناديه، ترتب عليها سحب العرض المقدم له بإقامة مهرجان اعتزاله وعمله بقناة النادي.

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