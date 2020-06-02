هيكل: توجيهات من رئيس الوزراء بضبط أسعار علاج كورونا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن أزمة كورونا رغم ارتفاع أعداد الإصابات بعد عيد الفطر، لم تخرج عن السيطرة على وجه الإطلاق، مشيرًا إلى أن الوضع يخرج عن السيطرة عندما يكون اعداد المصابين أكبر من قدرة المستشفيات، وهذا الامر بعيد للغاية.





وتابع "هيكل"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن أسعار علاج فيروس كوورنا مرتفعة في المستشفيات الخاصة، وهناك توجيهات من رئيس مجلس الوزراء بضبط هذه الأسعار، خاصة أن مبالغ فيها، معقبًا: في مستشفى كانت بتعمل الليلة بـ100 ألف جنيه"





ولفت إلى أن 85% من مصابين كورونا ليسوا في حاجة لمستشفيات أو رعاية مركزة، ومعظمهم لا يشعرا بأعراض فيروس كورونا.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.



