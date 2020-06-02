Advertisements

تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:50 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مي مرسي
أوضحت مصادر بمستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد نقلها إلى غرفة العناية المركزة وذالك إثر تدهور حالتها الصحية.

وذكرت المصادر أن الفنانةرجاء الجداوي لم يتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي حتى الآن لأنها لم تحتاج إلى ذالك، ولكن ما تم وضعه هو ماسك فنتوري للأكسحين، وأوضح أنها واعية لما يحدث حولها وتتحدث مع الدكاترة وفي حالة تدهور حالتها أكثر من ذالك سيتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي.

يذكر أنه تم دخول الفنانة رجاء الجداوي غرفة العناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية وارتفاع درجة حرارتها وشعورها بصداع شديد وبدوخة حيث أنها كانت تعاني من نقص الأكسجين في الدم ويتم الإكتفاء بماسك الأكسجين لإعادة الأكسجين في الدم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رجاء الجداوي الفجر الصحىة أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق أحمد موسى على انخفاض إصابات فيروس كورونا بمصر (فيديو)

منذ 38 دقيقة

عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب كورونا.. الأرصاد الجوية تناشد المواطنين بعدم تشغيل التكييفات هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بيراميدز يعلن تعاقده مع نجم الأهلي

منذ 36 دقيقة

طبيب بالمستشفيات الألمانية يفجر مفاجأة عن كورونا ودرجات الحرارة

منذ ساعة و 23 دقيقة

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة

منذ ساعة و 19 دقيقة

"أهدر مليارات الدولارات".. "أردوغان" يسقط أمام "كورونا" بفضيحة مدوية

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ 34 دقيقة

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز في الصيف

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

خروج هياتم من العناية المركزة وآخر تطورات وضعها الصحي

الفنان أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي ورجاء الجداوي

"لم تفقد الوعي".. آخر تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي

عاجل.. حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

عاجل.. تطورات جديدة في حالة رجاء الجداوي الصحية

عاجل.. عمرو أديب يكشف آخر مستجدات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد إصابتها بـ"كورونا" (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة

تعليق أحمد موسى على انخفاض إصابات فيروس كورونا بمصر (فيديو)

09:27 م

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

04:51 م

عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي

08:39 م

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

05:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين