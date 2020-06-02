تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

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أوضحت مصادر بمستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد نقلها إلى غرفة العناية المركزة وذالك إثر تدهور حالتها الصحية.



وذكرت المصادر أن الفنانةرجاء الجداوي لم يتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي حتى الآن لأنها لم تحتاج إلى ذالك، ولكن ما تم وضعه هو ماسك فنتوري للأكسحين، وأوضح أنها واعية لما يحدث حولها وتتحدث مع الدكاترة وفي حالة تدهور حالتها أكثر من ذالك سيتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي.



يذكر أنه تم دخول الفنانة رجاء الجداوي غرفة العناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية وارتفاع درجة حرارتها وشعورها بصداع شديد وبدوخة حيث أنها كانت تعاني من نقص الأكسجين في الدم ويتم الإكتفاء بماسك الأكسجين لإعادة الأكسجين في الدم.

