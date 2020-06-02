Advertisements

نشأت الديهي: الإصلاح الاقتصادي ساعدنا على تحمل تداعيات كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:48 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة جهود احتواء التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.

وثمن "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، الاصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الدولة السنوات الماضية، مؤكدا أنه لولا هذه الإصلاحات لما تحمل الاقتصاد المصري تداعيات أزمة فيروس كورونا، ولكان الاقتصاد المصري في خبر كان.

اقرأ أيضا.. تسجيل 1152 إصابة جديدة بكورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بوابة الفجر الصحة العالمية السيسي الإصلاح الاقتصادي أزمة فيروس كورونا

أخبار تهمك

الزمالك يضحي بنجمي الفريق من أجل الصفقات الجديدة

منذ 33 دقيقة

"أهدر مليارات الدولارات".. "أردوغان" يسقط أمام "كورونا" بفضيحة مدوية

منذ 35 دقيقة

عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي

منذ أقل من ساعة

ويبقى اسمك عاليا فوق السحاب.. وائل جمعة معلقا على قرارات الأهلي النارية

منذ ساعة و نصف

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة

منذ أقل من ساعة

رد فعل حسام عاشور على قرار الأهلي (كوميكس)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعات

بسبب كورونا.. الأرصاد الجوية تناشد المواطنين بعدم تشغيل التكييفات هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز في الصيف

منذ ساعتين

4 خسائر لـ "حسام عاشور" بعد الصدام مع إدارة الأهلي (تقرير)

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الصحة العالمية" تزف بشرى بشأن نسبة إصابة الأطفال بكورونا (فيديو)

رئيس البنك الزراعي: الإصلاح الاقتصادي ساعد الدولة على التعامل مع الصدمات الخارجية

ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تفجر مفاجأة بشأن الاقتصاد المصري

الأمم المتحدة تكشف وضع الاقتصاد المصري بعد أزمة كورونا

نشأت الديهي: مصر طلبت مساعدات صندوق النقد الدولي برأس مرفوعة (فيديو)

فخري الفقي: الإصلاح الاقتصادي وحسن الإدارة سبب صمود مصر أمام كورونا (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة

عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي

08:39 م

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

04:51 م

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

05:12 م

"أهدر مليارات الدولارات".. "أردوغان" يسقط أمام "كورونا" بفضيحة مدوية

09:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين