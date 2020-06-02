عاجل.. مصر تحذر: نرفض استخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد أمن السعودية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أهمية مؤتمر المانحين لليمن 2020، والذي تُنظمه المملكة العربية السعودية، عبر الفيديو كونفرانس، بالشراكة مع الأمم المتحدة، من أجل تنسيق الجهود لتوفير الدعم الإنساني للشعب اليمني، في ظل وجود نحو 24 مليون يمني في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة حيث يعانون من نقص في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، فضلًا عما يُلقيه الصراع الدائر في اليمن وتفشي جائحة فيروس كورونا المُستجد من أعباء.





وشدد وزير الخارجية، على إدانة مصر لأي محاولة لعرقلة حرية وأمن الملاحة في مضيق باب المندب مما يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.





وأعرب شكري، خلال كلمته في المؤتمر الذي شارك فيه عبر "الفيديو كونفرانس"، عن التقدير لدور المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تنظيم هذا الاجتماع.









من جهته، قال المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن "شكري" أكد دعم مصر المُستمر للشعب اليمني الشقيق، مشيرُا إلى استضافة مصر حاليًا لأكثر من مليون مواطن يمني ممن يتلقون ذات الخدمات التعليمية والصحية للمصريين.





وأوضح أن مصر أعلنت مؤخرًا استقبالها "رحلات الرحمة"، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى اليمنيين من جميع أنحاء اليمن لتلقي الرعاية الصحية اللازمة في المستشفيات المصرية، إلى جانب التسهيلات التي تُقدمها السلطات المصرية لمنح تأشيرات للمواطنين اليمنيين لأغراض تعليمية.





وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى استعراض وزير الخارجية لمحددات الموقف المصري من الأزمة اليمنية؛ والقائم على التوصل لتسوية سياسية تُحافظ على وحدة وسيادة اليمن وسلامته الإقليمية، ورفض مصر بشدة لأي محاولات لاستخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد أمن المملكة العربية السعودية، ومن ثَمَّ الأمن القومي العربي.