ديسابر يعلق على إلغاء الدوري الفرنسي

قال الفرنسس سباستيان ديسابر المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، إن قرار الاتحاد الفرنسي بإلغاء الدوري لم يكن مفاجأة، وأنه اتخذ القرار معروف لدى الجميع.

وأضاف في تصرييحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"كان من الصعب جدا أن تستكمل مباريات الدوري الفرنسي للموسم الحالي، بسبب الظروف المحيطة".

وتابع :"في نهاية المطاف كان القرار بإلغاء الدوري والآن الوضع تغير ومع الموسم الجديد سيكون هناك فرصة لعودة النشاط".

وزاد :"الوضع أصبح في فرنسا حاليا أفضل مما كان عليه، لأنه الآن أصبح من الممكن أن يمكن للناس أن يذهبوا إلى المطاعم أو أمور أخرى".

وأكمل :" قرار الإتحاد الفرنسي بتتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري كان قرارا صائبا للحد من انتشار الفيروس".