فيروس الكونغو القاتل ينتشر من جديد.. تعرف على التفاصيل

كشف وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية إيتيني لونغوندو، يوم الاثنين الماضي، عن تفشي جديد لوباء إيبولا في شمال غرب البلاد، حيث لا يزال الفيروس منتشرا في شرق البلاد، وقد أسفر عن وفاة 2280 شخصا منذ أغسطس 2018.





يعتبر فيروس إيبولا المتسبب الرئيسي في مرض حاد وخطير، ويحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بفيروس من عائلة الفيروسات الخيطية، وإذا لم يتلق المصاب العلاج في الوقت المناسب يودي بحياته.





وكان يعرف فيروس الإبيولا باسم حمي الإيبولا النزفية، وقد ظهر الفيروس لأول مرة عام 1976 في إطار دولتين وهم السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي بدأ في قرية منها تقع على مقربة من نهر إيبولا الذي اكتسب المرض اسمه منه.





ويتفشى المرض حاليا في مناطق غرب قارة أفريقيا، حيث ينتشر في مجموعة من البلدان ذات الأنظمة الصحية الضعيفة والبنى التحتية الهشة مثل غينيا، ليبيريا وسيراليون.



