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مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز في الصيف

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

يستعد نادي الزمالك لعقد صفقة تبادلية ضخمة مع نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر نادي الزمالك رغبة قوية من جديد في التعاقد مع كل من عبد الله بكري ورجب بكار نجمي نادي بيراميدز في الصيف القادم.

وطلب نادي بيراميدز الحصول على مبلغ 10 مليون جنية بالاضافه إلى الحصول على خدمات محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك للموافقة على انتقال ثنائي الفريق للأبيض.

ويدرس مسئولو الزمالك مطالب بيراميدز في ظل رفض النادي لفكرة رحيل محمد عبد الغني نهائيا بسبب حاجة الأبيض لخدماته في الموسم القادم بشكل كبير.

وفي سياق آخر، كشف نادي الزمالك حقيقة الدخول في مفاوضات مع المغربي وليد أزارو نجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى رغبة الزمالك في التعاقد مع أزارو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بناءا على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض في ضمه.

ونفى حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك كل الأنباء المتداولة مؤكدا أن النادي لم يدخل في أي مفاوضات مع وليد أزارو في الفترة الماضية.

وكشف أنور أن كارتيرون هو الأخر لم يطلب نهائيا فكرة التعاقد مع أزارو في الصيف القادم وفي حالة طلب ذلك يجب أن تكون قيمة ضم اللاعب مناسبة لنا.

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عبد الله بكري رجب بكار بيراميدز الزمالك

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