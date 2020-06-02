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مصطفى بكري: النظام المصري يعمل على رفاهية المواطنين

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد لفتاح السيسي عندما جاء إلى الحكم لم يكن هناك دولة، وأغلب المؤسسات كانت في حالة انهيار، والاقتصاد المصري كان سيء للغاية، وكانت الدولة بلا أمن، وأقسام الشرطة كانت محروقة، أما الآن فأصبحت مصر رقم مهم في الساحة الدولة.

وتابع "بكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن النظام المصري جاء من خلال الديمقراطية، ويعمل بكل ما يملك على رفاهية المواطنين، ومن يتأمل إدارة أزمة كورونا، مقارنة بانهيار المنظومة الصحية في العديد من أنحاء العالم، يدرك أن مصر استطاعت أن تدير هذه الأزمة بنجاح، رغم الصعوبات.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي لا يكف أبدا عن احترام الغلابة، وهذا واضح من خلال إعداد المساكن الاسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، موجهًا رسالة للرئيس السيسي قائلًا: "امضى ونحن خلفك، الشعب المصري مصطف أصطاف وطني لم يحدث من قبل".

خروج 410 حالة من مستشفيات العزل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.

ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.

تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات الأعلى إصابة بكورونا

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكورونا

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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مصطفى بكري كورونا الصحىة الصحة العالمية السيسي

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