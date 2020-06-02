تنسيقية شباب الأحزاب: الإصلاح الاقتصادي هدفه دعم محدودي الدخل (فيديو)

قال محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن هناك فارق كبير بين ما قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بعده، موضحا أن نسبة التضخم كانت كبيرة ووصل الان إلى 5 % وهو ما يؤثر على دخل الفقراء ومحدودي الدخل.





وأضاف "فريد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" أن بداية الاصلاح الاقتصادي كان الهدف تحسين مستوى محدودي الدخل وتم اتخاذ إجراءات حمائية أيضا وتم تحسين الاجور والمعاشات.





وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن رفع الدعم عن الوقود كان خطوة جيدة وكان بداية الانحياز للفقراء وخطوة تحرير سعر الصرف خطوة مهمة لأن الدولة كانت تدعم الدولار.











وقال إبراهيم مصطفى خبير الاقتصاد والاستثمار إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استلم البلاد في ظروف اقتصادية صعبة وعند النظر للمؤشرات الاقتصادية نجد تحسنا ملحوظا في المؤشرات منذ توليه المسئولية منها مؤشرات البطالة والنمو والعجز.

وأضاف "مصطفى"، أن الاستقرار السياسي والامني والمؤشرات الكلية والناتج المحلي تتطور بشكل ملحوظ ورغم كورونا المعدلات ما زالت إيجابية ومعدلات التضخم أقل من 9 % بعد أن كانت 13% مشيدا بالتناغم المالي والاقتصادي وعلى مستوى السياسة النقدية كان التعامل جيدا.

وتابع خبير الاقتصاد والاستثمار أن الاهتمام بالوضع الصحي في مصر جيد وتم الانفاق منذ 2019 على الجانب الصحي مبالغ كبيرة ساعدت في هذا التوقيت لتخفيف الآثار السلبية.

وأشار إلى أن المشروعات التي تتم كبيرة وكثيرة في مرحلة بناء الدولة ولو دول أخرى تسير في نفس الطريق فلن تستطيع تحقيق هذا التوازن وهناك دول معدل الدين كبير جدا وأكبر من 100% مثل أمريكا ولكنها لا تقوم بمشروعات ضخمة.



