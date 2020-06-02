Advertisements

"شباب الصحفيين" إلى خالد البلشي: الشعب المصري يعلم إنك "عميل".. ومن يحركك في الداخل والخارج

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
أكدت جبهة شباب الصحفيين، أن المنابر التقليدية المشبوهة فشلت في تحريك الرأي العام والذي أصبح يعلم مخططاتهم وأهدافهم الخسيسة والدنيئة للأضرار بالبلاد.مؤكدة الجبهة علي ان الناشط الوهمي خالد البلشي الذي طردة الصحفيين من نقابة الصحفيين بعد أن اسقطوة بالضربة القاضية لدورتين متتاليتين في الانتخابات لأن قادة الفكر والرأي ورجل الشارع البسيط يعلم انة"عميل"ومن ورائه ويحركة سواء في الداخل أو بالخارج من المدعين بالعمل السياسي.

من جهته، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، ردا على مهاترات البلشي: مفيش فايده العار بعينة عندما تمدون أنت ومن على شاكلتك أيديكم للإرهابيين والقتلة والخونة حيث هناك اعتقاد خاطئ عند بعض الفوضويين ان ذاكره الشعب المصري ضعيفة ولكن المصريين لم ولن ينسوا مواقفكم المشبوهة وأهدافكم الخبيثة.

وأضاف طوالة، في تصريحات صحفية: "البلشي وامثالة يتوهمون كذباً وزوار انة يمكن الالتفاف والادعاء بتغيير الموافق بهدف الحصول على مصالح خاصة ومغازلة المنظمات المشبوهة إياها لتمويل أنشطتهم و مواقعهم بدون رادع أخلاقي".

وأشار رئيس الجبهة إلى أن الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر واع جيدا لتحركاتكم ومحاولاتكم اليائسة والبائسة لهدم الدولة وإشاعة الفوضي وبث الأكاذيب ونشر الفتن

أخبار تهمك

توجيهات عاجلة من السيسي لمحافظ البنك المركزي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - 3 قرارات نارية من مجلس الأهلي لحماية لقب "نادي القرن" من الزمالك

منذ 37 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

خرافات وأكاذيب.. التفاصيل الكاملة للأدوية المتداولة لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم مصيره من التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة فنان هندي شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

رد فعل حسام عاشور على قرار الأهلي (كوميكس)

منذ 37 دقيقة

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:51 م

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

05:12 م

رد فعل حسام عاشور على قرار الأهلي (كوميكس)

06:30 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

11:46 ص

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين